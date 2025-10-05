

رئیس گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تعداد خانه‌های سالمندان در استان ما هم بسیار کم است و جمع زیادی از سالمندانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند غیربومی هستند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، زهرا رادمنش افزود: بیش از ۹۰ درصد سالمندان استان با خانواده یا به تنهایی زندگی می‌کنند چراکه فرهنگ استان ما فرهنگی عشیره‌ای است و برای نگهداری پدر یا مادر کمتر از خانه سالمندان استفاده می‌کنند.رئیس گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: تعداد خانه‌های سالمندان در استان ما هم بسیار کم است و جمع زیادی از سالمندانی که در این مراکز نگهداری می‌شوند غیربومی هستند.

وی اضافه کرد: در مورد تغذیه سالمندان یکی از موارد مهمی که در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی قرار دارد این است که همکاران ما از جمله مراقبان سلامت و بهورزان سالمندان را شناسایی کرده و بعد از اعلام فراخوان آموزش‌هایی در زمینه تغذیه، سبک زندگی سالم و نحوه مطلوب فعالیت‌های بدنی را به آنها آموزش می‌دهند.

رئیس گروه جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ادامه داد: سالمندان از لحاظ اینکه منشأ تجربه و خرد هستند، سرمایه‌های مهمی برای راهنمایی خانواده‌ها به شمار می‌روند که باید از علم و فرزانگی آنها استفاده شود.

رادمنش تصریح کرد: سالمندان معمولا در معرض بیماری‌های قلبی عروقی همچون دیابت، فشار خون و ناراحتی‌های قلبی قرار دارند. همینطور به علت بالا رفتن سن و پشت سر گذاشتن عوامل آسیب‌زای بیشتر نسبت به سایر اقشار جامعه، سرطان نیز از دیگر بیماری‌هایی است که سالمندان در معرض ابتلا به آن قرار دارند. البته همکاران ما در مراکز بهداشتی و درمانی و خانه‌های بهداشت در این زمینه‌ها به سالمندان آموزش داده و برای درمان به موقع آنها را به پزشک ارجاع می‌دهند.

وی ادامه داد: مهمترین راه پیشگیری از بیماری‌ها برای سالمندان اصلاح سبک زندگی و استاندارد کردن آن است. همینطور ورزش‌هایی مثل پیاده‌روی برای سالمندانی که شرایط جسمانی متعادلی دارند نیز مفید است. تغذیه مناسب هم یکی دیگر از اولویت‌هایی است که برای داشتن زندگی سالمندی سالم الزامی است. البته سبک زندگی سالم صرفاً مختص سالمندان نیست و همه اقشار جامعه باید قبل از رسیدن به این دوره نسبت به تحرک و تغذیه سالم توجه داشته باشند.