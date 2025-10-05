اتحاد مردم در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، نشانگر وفاداری آنها به نظام و انقلاب
ایجاد تفرقه و ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسلامی ایران از مهمترین اهداف دفاع مقدس ۱۲ روزه اسرائیل و آمریکا بر علیه کشور ما است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی دیشب در شصت و دومین جلسه با موضوع مرز در شورای تامین خراسان رضوی گفت: وحدت، انسجام و همدلی بیشتر در کشور از برکات جنگی تحمیلی ۱۲ روزه بود که منجر به خنثی شدن نقشههای شوم دشمن شد.
امیرالله شمقدری افزود: اتحاد مردم در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه وفاداری آنها به این نظام و انقلاب را نشان داد و مسئولیت مدیران را دوچندان کرد و با تعامل و هم افزایی باید به دنبال رفع مشکلات کشور باشیم.
معاون امنیتی و انتظامی استاندار خراسان رضوی گفت: معبر دوغارون تایباد به عنوان نخستین چشم انداز به جمهوری اسلامی ایران برای اتباع کشور همسایه افغانستان به شمار میرود که باید از همه ظرفیتهای لازم برای توسعه و شکوفایی آن استفاده کرد.
شمقدری گفت: همه دستگاههای مستقر در دوغارون تایباد به دنبال رونق این گذرگاه مرزی باشند و در این راستا با ترسیم یک چشم انداز و راه درست حرکت کنند.
فرماندار تایباد در ادامه گفت: دوغارون نخستین و مهمترین کانون اقتصادی برای فعالان اقتصادی افغانستان به شمار میرود، ۴۷۱ هزار و ۷۴۶ تن کالا در نیمه نخست امسال از گمرک مرزی دوغارون به سمت این کشور و بازارهای هدف آن صادر شد که نسبت به مدت زمان مشابه آن در سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است.
حسین جمشیدی افزود: ارزش این میزان کالای صادر شده، ۵۹۶ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۳۵۲ دلار برآورد شده که نسبت به ۶ ماهه نخست سال گذشته افزایش ۶۰ درصدی را به همراه داشته است.
وی ادامه داد: تسهیل، روانسازی و رونق گرفتن فعالیتهای اقتصادی قانونی در دوغارون و اسلام قلعه افغانستان یکی از مطالبات تجار و سرمایهگذاران ۲ کشور است که تلاش، همافزایی و همکاری مسئولان ایرانی و حکومت سرپرستی افغانستان را میطلبد.
به گفته جمشیدی، پویایی و شکوفایی فعالیتهای اقتصادی در معبر دوغارون نقش زیادی در ایجاد فرصتهای اشتغال پایدار این منطقه مرزی دارد.
گمرک مرزی و گمرک دوغارون در ۱۸ کیلومتری شهر تایباد و همجوار با کشور افغانستان قرار دارد.
بیشترین حجم کار این گمرک، ترانزیت کالا از طریق بندرعباس است و کالاهای بازرگانان افغانستانی، پاکستانی و گاه هندی و دیگر ملل همسایه افغانستان از طریق کشورهای حوزه خلیج فارس به گمرکهای بندرعباس و بندر لنگه منتقل و از آنجا به گذرگاه رسمی دوغارون ترانزیت میشود.
شهرستان ۱۵۱ هزار نفری تایباد در ۲۲۵ کیلومتری جنوب شرقی مشهد واقع است.