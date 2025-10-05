

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این بازی به از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ساوارکار احمدآباد آغاز خواهد شد.

نمایندگان ایران دیروز در یک بازی برتر مقابل چین نایب قهرمان دوره گذشته ۱۴ به ۹ به پیروزی رسید ند.

هنگ کنگی‌ها در روز نخست استراحت داشتند و نخستین بازی خود را مقابل ایران برگزار می‌کنند.

این بازی با قضاوت داورانی از کشور‌های قزاقستان و سنگاپور برگزار می‌شود.

در سایر بازی‌ها تیم‌های ژاپن و قزاقستان از ساعت ۱۰:۳۰ و هند و تایلند از ساعت ۱۴ به میدان می‌روند.