تیم ملی واترپلو ایران در چارچوب مسابقات قهرمانی آسیا دومین بازی خود را مقابل هنگ کنگ برگزار میکند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این بازی به از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت محلی و ۱۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه ساوارکار احمدآباد آغاز خواهد شد.
نمایندگان ایران دیروز در یک بازی برتر مقابل چین نایب قهرمان دوره گذشته ۱۴ به ۹ به پیروزی رسید ند.
هنگ کنگیها در روز نخست استراحت داشتند و نخستین بازی خود را مقابل ایران برگزار میکنند.
این بازی با قضاوت داورانی از کشورهای قزاقستان و سنگاپور برگزار میشود.
در سایر بازیها تیمهای ژاپن و قزاقستان از ساعت ۱۰:۳۰ و هند و تایلند از ساعت ۱۴ به میدان میروند.