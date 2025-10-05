پاداش درخشش در پیکان و تیم امید؛
کسری طاهری به تیم ملی دعوت شد
کسری طاهری جوان کهگیلویه و بویراحمدی که با ۴ گل صدرنشین جدول گلزنان است به تیم ملی فوتبال دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، فهرست جدید تیم ملی برای فیفادی مهر ماه و دو بازی تدارکاتی مقابل روسیه و تانزانیا اعلام شد.
در این فهرست چند نام تازه مثل حسین ابرقویی و محمد خدابندهلو و یکی دو نام غیرمنتظره مثل اللهیار صیادمنش به چشم میخورد، اما بدون شک جالبترین نام در فهرست تازه امیر قلعهنویی مهاجم جوان پیکان یعنی کسری طاهری است.
طاهری در هفتههای اخیر درخشش فوقالعادهای داشت و هم در لیگ برتر و هم در تیم امید گلهای زیاد و حساسی زد.
او در حال حاضر با ۴ گل زده به همراه علی علیپور صدرنشین جدول گلزنان است و یک پاس گل هم در کارنامه او به چشم میخورد.
جالب این که پیکان فقط همین ۵ گل را زده و در واقع طاهری ۱۹ ساله، در همه گلهای تیمش تاثیر مستقیم داشته است.
او به خصوص در بازی مقابل استقلال درخشش ویژهای داشت.
گل اول را در نیمه اول روی یک پاس کاتبک از محسن آذرباد زد و گل دوم را هم روی پاس اشتباه عارف آقاسی مدافع استقلال و تیزهوشی خودش در قطع توپ به ثمر رساند.
طاهری در بازیهای تیم امید برای حضور در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا توسط امید روانخواه به تیم امید دعوت شد و در دو بازی اول مقابل هنگکنگ و گوام ۵ گل از ده گل این تیم را به ثمر رساند.