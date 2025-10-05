پخش زنده
طرح جهادی «شهید عجمیان» با مشارکت ۷۳۰ دانشآموز بسیجی در زنجان، به مرمت و زیباسازی ۲۱۶ کلاس درس در ۲۰ مدرسه انجامید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان زنجان، از مرمت و زیباسازی ۲۱۶ کلاس درس در ۲۰ مدرسه در قالب طرح جهادی «شهید عجمیان» خبر داد.
سرهنگ نوروزی با بیان اینکه هدف اصلی این کار افزایش انگیزه و نشاط تحصیلی دانشآموزان است گفت: این طرح با همکاری و همافزایی میان بسیج دانشآموزی، اداره کل نوسازی مدارس و مناطق آموزش و پرورش به اجرا درآمده و تمرکز ویژهای بر مدارس مناطق محروم استان دارد.
وی با تأکید بر تأثیر مشارکت مستقیم دانشآموزان در این فرایند، افزود: با حضور دانشآموزان در آمادهسازی مدارس، حس مالکیت و مسئولیتپذیری در قبال حفظ امکانات مدرسه تقویت میشود.
مسئول سازمان بسیج دانشآموزی استان زنجان میگوید: این طرح از ابتدای شهریورماه آغاز شده و تاکنون ۷۳۰ نفر از دانشآموزان در قالب ۳۰ گروه جهادی فعالیت کردهاند و پیشبینی میشود نزدیک به ۷ هزار دانشآموز از نتایج این بهسازیها بهرهمند شوند.
سرهنگ نوروزی افزود: تلاش میشود فاز کنونی طرح تا اواخر مهرماه به پایان برسد، اما این حرکت جهادی تا مرمت و بهسازی کامل مدارس استان ادامه خواهد داشت