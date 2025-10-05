به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نوروزیان کارشناس هواشناسی اعلام کرد: در روز گذشته، گلوگاه با ثبت دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بود و در مقابل، بلده و دلیر صبح امروز با دمای ۵ درجه بالای صفر خنک‌ترین مناطق گزارش شدند.

وی افزود: در برخی مناطق از جمله آمل، بابل، سوادکوه و بهشهر بارش‌هایی تا حدود ۴ میلی‌متر ثبت شده است.

نوروزیان با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان گفت: از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه، هوای مازندران صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود و در شهرهای غربی استان، در ساعات بعدازظهر و شب، افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی ادامه داد: از چهارشنبه تا ظهر جمعه، آسمان استان صاف خواهد بود و دمای هوا در طول روز افزایش می‌یابد. اما از عصر جمعه به‌تدریج شاهد افزایش ابر و کاهش دما خواهیم بود، به‌طوری‌که در جمعه شب و روز شنبه، در برخی ساعات، بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی همچنین اعلام کرد: وضعیت دریای خزر تا ۴۸ ساعت آینده با موج کوتاه همراه است و برای فعالیت‌های دریایی مناسب ارزیابی می‌شود.