شهروند خبرنگاران مازندرانی از قطع ۷ ساله خطوط تلفن، تخریب جاده‌های جنگلی و روکش نامناسب آسفالت گلایه کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ شهروند خبرنگاران مازندرانی با ارسال تصاویری از قطع ۷ ساله خطوط تلفن در برخی روستا‌های بابل، تخریب جاده‌های جنگلی در دودانگه ساری، روکش نامناسب آسفالت در کمربندی جنوبی بابل، انباشت زباله و نخاله در امیرکلا، خسارت مگس مدیترانه به مرکبات گلایه و تصویری نیز از مشاهده دو قلاده خرس در یک روستا ارسال کردند

