مهمانانی از ۲۰ کشور جهان در جشنواره بین المللی فیلمهای کودک ونوجوان در اصفهان حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، با بیان اینکه فعالیت سیوهفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در بخش بینالملل نسبت به سالهای گذشته پررنگتر است، گفت: در این دوره از جشنواره در بخش ملی ۳۹۳ اثر متقاضی حضور در جشنواره بودند، هشت فیلم بلند در بخش سینمای ملی، ۱۹ اثر در بخش فیلم کوتاه و ۱۱ اثر در بخش پویانمایی شرکت کردند. همچنین در بخش بینالمللی ۱۸۳ اثر مورد بازبینی دبیرخانه قرار گرفته که از بین آنها ۹ اثر در بخش فیلمهای بلند و ۹ اثر در بخش فیلمهای کوتاه قرار گرفته است.
حامد جعفری با بیان اینکه موضوعات پیرامون کودکان غزه و کودکان شهید در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در این دوره جشنواره مدنظر قرار گرفته است، افزود: در بخش بینالملل از ۲۰ کشور همچون آمریکای جنوبی، اروپا و آسیای شرقی مهمانانی در اصفهان حضور دارند.
دبیر سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان با بیان اینکه ۱۵۵۶ داور کودک و نوجوان نیز در این رویداد حضور دارند، تاکید کرد: این داوران در دو بخش کودک و نوجوان و دختران و پسران به داوری آثار جشنواره میپردازند و فیلمسازان دو جایزه ویژه را از سوی کودکان و نوجوانان دریافت میکنند.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه تا ۱۶ مهر سال جاری در حال برگزاری است.