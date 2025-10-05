هفته نگارگری و مینیاتور ایرانی با برپایی نمایشگاه‌هایی از آثار فاخر مینیاتور در مسکو و سن‌پترزبورگ برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای علاقمندان به هنر اصیل ایرانی - اسلامی و نیز برپایی نمایشگاه‌هایی از آثار فاخر مینیاتور در مسکو و سن‌پترزبورگ از جمله برنامه‌های هفته مینیاتور ایرانی در روسیه بود.

هفته نگارگری و مینیاتور ایرانی در روسیه با همکاری بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا، حوزه هنری انقلاب اسلامی، کتابخانه ملی سن‌پترزبورگ، انستیتو شرق‌شناسی و دانشگاه علوم انسانی ارتدوکس در شهرهای مسکو و سن‌پترزبورگ برگزار شد.

حسین عصمتی، از استادان هنر مینیاتور و نگارگری ایران در حاشیه برگزاری کارگاه‌های آموزشی با اشاره به علاقمندی شهروندان روسی به این هنر ایرانی-اسلامی گفت: حضور پر تعداد مشتاقان و علاقمندان در دوره‌های آموزشی نشان داد، هنر ایرانی-اسلامی از جمله مینیاتور و نگارگری در روسیه جایگاه ویژه‌ای دارد.

حمید هادوی، مدیر بنیاد مطالعات اسلامی ابن سینا در روسیه نیز با اشاره به فعالیت‌های این بنیاد در زمینه اشاعه تاریخ، تمدن، فرهنگ و هنر ایرانی-اسلامی گفت: بنیاد ابن سینا از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی، انتشار کتاب و دوره‌های مطالعاتی تلاش می‌کند شهروندان روسی، بویژه پژوهشگران، دانشگاهیان و نخبگان این کشور را با فرهنگ و تاریخ ایرانی- اسلامی آشنا کند.

در هفته مینیاتور ایرانی در روسیه، علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی تعاملی برای آشنایی با رازهای هنر مینیاتور و برپایی نمایشگاه‌هایی از آثار استاد حسین عصمتی، تحلیل‌های تخصصی درباره هنر مینیاتور و نمایش فیلم های مستند هنری نیز ارائه شد.