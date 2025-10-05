وزیر ورزش و جوانان در آئین تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی در صحن مجلس، گفت: نگاهی به آمار‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مدال‌های ایران در تاریخ المپیک‌ها توسط رشته ورزشی کشتی کسب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، احمد دنیامالی در نشست علنی غیررسمی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان برگزاری آئین تجلیل از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی، گفت: ابتدا محضر همه شهدای انقلاب اسلامی به ویژه هزار و صد شهید دفاع ۱۲ روزه درود می‌فرستیم.

وی با اشاره به تقدیر و تشکر از نمایندگان به ویژه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: جا دارد در این بخش از زحمات نمایندگان مجلس در راستای تدوین قانون نظام جامع باشگاه داری تقدیر و تشکر کنم، این قانون می‌تواند تحولی عظیم در ورزش کشور به ویژه با نگاه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ایجاد کند.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ورزش کشتی نه تنها یک رشته ورزشی بلکه بخشی از هویت، تاریخ و فرهنگ ما است، ادامه داد: کشتی برای ملت ایران تنها یک رقابت ورزشی نیست بلکه آمیخته‌ای از غیرت، پهلوانی، جوانمردی و اخلاق است. ورزشکاری که در میدان کشتی گام می‌نهد میراث دار هزاران سال تاریخ، پهلوانان نام آور و آموزه‌های فرهنگی ما است.

دنیامالی تاکید کرد: در سال‌های اخیر فدراسیون کشتی ایران با حمایت دولت و مجلس و با همت مربیان، افتخارات بی نظیری کسب کرده است. از این رو این کشتی گیران- فرنگی و آزاد- در بازی‌های زاگرب ۲۰۲۵ موفق به کسب قهرمانی جهان شدند و عنوان قهرمانی توامان مسابقات کشتی فرنگی و آزاد را به نام خود ثبت کردند.

وزیر ورزش و جوانان تاکید کرد: همچنین در رده‌های پایین نوجوانان و جوانان کشتی ایران با کسب عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی جهان نشان داد که پشتوانه سازی مطمئن برای آینده کشتی ایران شکل گرفته است، همچنین طی ۵ دوره اخیر بازی‌های آسیایی کشتی ایران، همیشه بیشترین مدال را کسب کرده است و رتبه نخست مدال آوری را به خود اختصاص داده است.

دنیامالی خطاب به نمایندگان، تاکید کرد: نگاهی به آمار‌ها در این بخش نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مدال‌های ایران در تاریخ المپیک‌ها توسط کشتی کسب شده است. همچنین در بازی‌های آسیایی رشته کشتی همچنان پرچمدار کاروان ایران بوده است لذا این اعداد و ارقام گواه روشن از آن دارد که کشتی ستوان فقرات ورزش قهرمانی کشور و سرمایه‌ای ملی است که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

وی افزود:، اما فراتر از مدال‌ها و نشان‌ها قهرمانان ما حامل پیام وحدت و عزت ملی هستند؛ لحظه‌ای که کشتی گیران ایران در میادین جهانی بر سکوی افتخار می‌ایستند و سرود ملی طنین انداز می‌شود و پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران بر فراز جهان به اهتزاز در می‌آید، دل‌های میلیون‌ها ایرانی را در سراسر جهان بهم گره می‌خورد تا جایی که فرماندهانمان نیز از چنین غیرت و صلابتی قوت می‌گیرند.