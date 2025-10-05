حادثه تصادف سه خودرو شامل تریلی، پژو ۴۰۵ و پراید در نزدیکی روستای قارنه در محور نقده به پیرانشهر رخ داد که دو نفر جان خود را از دست دادند و سه نفر نیز مصدوم شدند.

حادثه رانندگی در محور نقده به پیرانشهر؛ ۲ کشته و ۳ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مسئول اورژانس و فوریت‌های پزشکی ۱۱۵ نقده گفت: تصادف سه دستگاه خودرو در محور نقده به پیرانشهر ۲ نفر فوتی و سه نفر هم مصدوم برجا گذاشت.

امیر آقاعلی نژاد اظهار کرد: شامگاه روز گذشته گزارشی مبنی بر تصادف یک دستگاه تریلی با خودرو‌های پژو ۴۰۵ و خودرو پراید در نزدیکی روستای قارنه نقده دریافت شد. در این حادثه یک نفر در صحنه تصادف فوتی و چهارم نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند که یکی از آنان نیز در بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی افزود: علت این حادثه توسط پلیس راه آذربایجان غربی در دست بررسی است.

محور‌های مواصلاتی آذربایجان غربی به ویژه محور نقده به اشنویه و نقده به پیرانشهر از مسیر‌های پرتردد و حادثه‌خیز آذربایجان‌غربی به شمار می‌رود؛ در سال جاری سوانح رانندگی زیادی در این محور به وقوع پیوسته که موجب کشته و زخمی‌شدن شمار زیادی از شهروندان شده است.