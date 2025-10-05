به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا ثواچه با بیان اینکه این برنامه با هدف ترویج گردشگری علمی، فرهنگی و نجومی طراحی شده، گفت: ویژه‌برنامه «دورت بگردم یزد من» مخاطبان گسترده‌ای از جمله دانش‌آموزان، دانشجویان و تمامی علاقه‌مندان به تاریخ و طبیعت را هدف قرار داده است.

وی افزود: این رویداد که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۴ آغاز شده، تا پایان بهمن‌ماه ادامه خواهد داشت.

ثواچه به بخش‌های متنوع این دوره اشاره و تصریح کرد: در این دوره، بخش‌های متنوعی از جمله کویرگردی، یزدگردی، گردشگری نجوم و گردشگری علمی-آموزشی پیش‌بینی شده تا تجربه‌ای متفاوت و کامل از شناخت شهر یزد برای شرکت‌کنندگان فراهم شود.

رئیس اداره گردشگری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد ادامه داد: بخش ویژه‌ای از این برنامه به مدارس اختصاص یافته که در قالب دو محور «یزدشناسی» و «ایران‌شناسی» طراحی شده است تا دانش‌آموزان با میراث فرهنگی و تاریخی شهر و کشورشان بیشتر آشنا شوند.

ثواچه در پایان یادآور شد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و دریافت اطلاعات بیشتر درباره زمان و مکان دقیق برگزاری برنامه‌ها می‌توانند به صفحه رسمی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد به نشانی @yazdfarhang مراجعه کنند.

شایان ذکر است ۴۵هزار نفر آمار تعداد شرکت‌کنندگان در سال گذشته این دوره بوده است.