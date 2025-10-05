پیش بینی افزایش ۲۰ درصدی تولید زعفران خشک در خراسان جنوبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: با توجه به بهبود شرایط آب وهوایی و اجرای برنامههای آموزشی و ترویجی در استان، پیشبینی میشود تولید زعفران خشک ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، اسفندیاری در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: برداشت گل زعفران از اواسط مهرماه آغاز و تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد داشت و پیشبینی میشود میزان تولید زعفران خشک در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۲ تن برسد که نشاندهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است.
وی افزود: سطح زیرکشت زعفران در استان هزار و ۶۲۰ هکتار است و انتظار میرود با افزایش بهرهوری، عملکرد در هکتار بهبود یابد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستانهای پیشرو در سطح و عملکرد شهرستان سرایان با ۳ هزار و ۴۵۶ هکتار، شهرستان قاین با ۵ هزار و ۲ هکتار، شهرستان فردوس با ۳ هزار و ۱۷۷ هکتار از تولیدکنندگان عمده استان محسوب میشوند.
اسفندیاری افزود: تعداد زعفرانکاران استان حدود ۲۳ هزار و ۵۲۲ خانوار برآورد شده و استان همچنان رتبه دوم کشوری را در سطح زیرکشت و رتبه اول از لحاظ کیفیت را حفظ کرده است.
وی گفت: با توجه به افزایش تولید، ارزش تولیدات زعفران در سال جاری حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان پیشبینی میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین افزود: صادرات زعفران به کشورهای کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی است و عمده صادرات به صورت سرگل، نگین و سوپرنگین و با هدف استفاده در صنایع داروسازی و غذایی انجام میشود.
اسفندیاری در خصوص تأثیر عوامل جوی و تغذیهای گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته، برنامهریزی برای محلولپاشی برگهای زعفران و استفاده از کودهای آلی گسترش یافته است و همچنین پیشبینی میشود شرایط جوی مطلوبتر در بهار ۱۴۰۴ به افزایش عمر پیاز و بهبود عملکرد کمک کند.
وی همچنین در خصوص برنامههای آموزشی و ترویجی افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی در روستاهای استان برای آموزش اصول صحیح کاشت، تغذیه و برداشت زعفران ادامه دارد و الگوبرداری از مزارع نمونه با عملکرد بالا در دستور کار قرار گرفته است.