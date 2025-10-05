رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی: با توجه به بهبود شرایط آب وهوایی و اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی در استان، پیش‌بینی می‌شود تولید زعفران خشک ۲۰ درصد افزایش داشته باشد.

میزان تولید زعفران خشک در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۲ تن برسد که نشان‌دهنده افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال گذشته است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، اسفندیاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: برداشت گل زعفران از اواسط مهرماه آغاز و تا اوایل آذر ماه ادامه خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود

وی افزود: سطح زیرکشت زعفران در استان هزار و ۶۲۰ هکتار است و انتظار می‌رود با افزایش بهره‌وری، عملکرد در هکتار بهبود یابد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان‌های پیشرو در سطح و عملکرد شهرستان سرایان با ۳ هزار و ۴۵۶ هکتار، شهرستان قاین با ۵ هزار و ۲ هکتار، شهرستان فردوس با ۳ هزار و ۱۷۷ هکتار از تولیدکنندگان عمده استان محسوب می‌شوند.

اسفندیاری افزود: تعداد زعفرانکاران استان حدود ۲۳ هزار و ۵۲۲ خانوار برآورد شده و استان همچنان رتبه دوم کشوری را در سطح زیرکشت و رتبه اول از لحاظ کیفیت را حفظ کرده است.

وی گفت: با توجه به افزایش تولید، ارزش تولیدات زعفران در سال جاری حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی همچنین افزود: صادرات زعفران به کشور‌های کانادا، فرانسه، آلمان، اسپانیا و دیگر کشور‌های اروپایی است و عمده صادرات به صورت سرگل، نگین و سوپرنگین و با هدف استفاده در صنایع داروسازی و غذایی انجام می‌شود.

اسفندیاری در خصوص تأثیر عوامل جوی و تغذیه‌ای گفت: با توجه به تجربیات سال گذشته، برنامه‌ریزی برای محلول‌پاشی برگ‌های زعفران و استفاده از کود‌های آلی گسترش یافته است و همچنین پیش‌بینی می‌شود شرایط جوی مطلوب‌تر در بهار ۱۴۰۴ به افزایش عمر پیاز و بهبود عملکرد کمک کند.

وی همچنین در خصوص برنامه‌های آموزشی و ترویجی افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی در روستا‌های استان برای آموزش اصول صحیح کاشت، تغذیه و برداشت زعفران ادامه دارد و الگوبرداری از مزارع نمونه با عملکرد بالا در دستور کار قرار گرفته است.