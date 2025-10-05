به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سالن‌های عمارت نمایشی هما با نمایش‌های «صد در صد مرده»، «شب ۱۲اُم»، «قلب نارنگی»، «بشکاف»، «غول جوجه تیغی»، «شکستی، شکستم، شکست» و «اتاق رختکن شماره ۱۶» میزبان مخاطبان و علاقه‌مندان به هنر نمایش در مهر ماه است.

سالن شماره ۱

نمایش «صد در صد مرده» نوشته مارکوس لوید با ترجمه شقایق الکائی، کارگردانی شاهین زارع و تهیه‌کنندگی درسا آقائی با بازی شاهین زارع و ناهید عساکره از ۷ تا ۱۸ مهر ساعت ۱۹ در سالن شماره یک روی صحنه است.

نمایش «صد در صد مرده» درباره بازیگری است که وارد خانه شخصی یک زن فلج می‌شود تا نمایشنامه‌ای را که نوشته بخوانند.

نمایش «شب ۱۲اُم» به نویسندگی ویلیام شکسپیر با کارگردانی و تهیه‌کنندگی محسن صادقی از ۱۰ شهریور تا ۱۶ مهر ساعت ۲۱ در سالن شماره یک میزبان مخاطبان است.

محمدرضا آبانگاه، الهام جدی، آرش راسخ، حمید رشید، نگار سلحشور، الناز شهبازی، امین سیمیار، خشایار قائدرحمتی و شهاب نظام‌دوست بازیگران این نمایش هستند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «اگر موسیقی غذای روح عشاق است، پس بنوازید.»

سالن شماره ۲

نمایش «قلب نارنگی» به نویسندگی و کارگردانی داریوش علیزاده و تهیه‌کنندگی سینا ساعی که اجرا‌های خود را از ۱۴ مرداد آغاز کرده است تا ۷ آبان ساعت ۱۹ در سالن شماره ۲ عمارت هما روی صحنه است.

کیوان احمدی، محمد امیری، علی غفاری، محمدرضا محمدپور، علی مهرنیا و مهناز میرزایی بازیگران این نمایش هستند.

این نمایش الهام گرفته از رمان «گور به گور» اثر ویلیام فاکنر است که در خلاصه داستان آن آمده است: «پسری در جستجوی خانواده‌اش است.»

نمایش «بشکاف» به نویسندگی امیررضا ملکی با کارگردانی الهام احمدی و تهیه‌کنندگی سجاد رحیمی از ۷ تا ۱۸ مهر ساعت ۲۱ در سالن شماره ۲ روی صحنه است.

امیررضا ملکی، حسین ثمری، محمد نژاد، کامیاب زارع، رضا رباط، نوید احمدزاده و یاسین پازکیان بازیگران این نمایش هستند که در خلاصه داستان آن آمده است: «پسرعمه بیهوش نمی‌شه، تیغ نمی‌شکافه، شب عروسیه، توالت فرنگی خرابه، کلمبیا تو راهه ...»

سالن شیشه‌ای

نمایش «شکستی، شکستم، شکست» به نویسندگی و کارگردانی مهدی گلناری با تهیه‌کنندگی مهدی گلناری و رامین گودرزی فخار از ۸ تا ۲۴ مهر در سالن شیشه‌ای روی صحنه است.

شکوفه حیدریان، امیرعلی گودرزی، دلارام موسوی، فرتاش دوراندیش بازیگران این نمایش به شمار می‌آیند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «از شما دعوت می‌کنیم شیئی را همراه خود به محل اجرا بیاورید؛ شیئی که برایتان یادآور چیزی از گذشته است: می‌تواند فردی باشد که زمانی در زندگی‌تان نقش پررنگی داشته، یا حرفه‌ای که دیگر رهایش کرده‌اید، باوری که تغییر یافته، یا هر تجربه‌ای که زمانی بخشی از شما بوده و اکنون از آن فاصله گرفته‌اید. این شی، مجوز ورود شما به اجرا خواهد بود.

لطفاً یک جمله در مورد این شی روی برگه‌ای بنویسید؛ جمله‌ای که بخشی از خاطره یا احساسی از گذشته یا حال شما را در خود جای دهد. پیش از ورود به سالن، شی و نوشته شما جمع‌آوری خواهد شد.»

نمایش «اتاق رختکن شماره ۱۶» به نویسندگی سهند خیرآبادی با طراحی و کارگردانی امیر کربلایی زاده و تهیه‌کنندگی پوران مرادی از ۱۴ مهر تا ۱۵ آبان ساعت ۲۱ دیگر نمایش سالن شیشه‌ای عمارت هما است.

در خلاصه داستان این نمایش تک پرسوناژ که با بازی امیر کربلایی‌زاده اجرا می‌شود، می‌خوانیم: «همه چیز از رختکن شروع شد.»

نمایش «غول جوجه تیغی» به نویسندگی مروارید اسدی و کارگردانی محسن اسدی و مروارید اسدی با تهیه‌کنندگی حامد شفیع‌خواه نمایش دیگری است که اجرا‌های خود را از ۲۸ مهر در سالن شیشه‌ای آغاز خواهد کرد.

محسن اسدی، محمدرضا اقدایی، مارال سامانی، کوروش دستورانی و مروارید اسدی بازیگران این نمایش هستند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «وقتی دختربچه رو دید ۲ کلمه به ذهنش رسید: قتل و تجاوز ... چه کسی می‌تونست این خبر رو به پدر و مادر دخترک بده؟ ...»

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این آثار می‌توانند به سایت تیوال یا گیشه عمارت نمایشی هما مراجعه کنند.