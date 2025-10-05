همکاری دستگاههای خراسان رضوی برای فرهنگسازی مصرف انرژی
دستگاههای اجرایی خراسان رضوی یک تفاهمنامه همکاری در زمینه اطلاعرسانی و فرهنگسازی مدیریت تقاضای انرژی امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه انرژی با توجه به ناترازیهای موجود، گفت: این همکاری در زمینه اطلاعرسانی و فرهنگسازی مدیریت تقاضای انرژی در بخشهای آب، برق و گاز است.
احسان گرایلی افزود: براساس مفاد این تفاهمنامه، همکاریها در حوزه اطلاعرسانی و فرهنگسازی برای استفاده صحیح از منابع انرژی با مشارکت روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان بهصورت نظاممند دنبال خواهد شد.
او ادامه داد: این تفاهمنامه در راستای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه اصلاح الگوی مصرف و همچنین با توجه به چالشهای فزاینده بخش انرژی، از جمله کاهش بارشها و افزایش تقاضا در حوزههای خانگی، تجاری و صنعتی، میان دستگاههای اجرایی استان به امضا رسید.
گرایلی اعلام کرد: از جمله توافقهای مهم این تفاهمنامه میتوان به توسعه و حمایت از تولیدات رسانهای، ایجاد بستر مناسب برای انتشار حداکثری محتواهای آموزشی، ارائه بازخوردهای انتشار به شورای روابط عمومی دستگاههای اجرایی و برگزاری جشنواره تولیدات محتوایی در رشتههای هنری همچون نقاشی، کاریکاتور و موسیقی اشاره کرد.
به گفته وی، محدوده اجرای این تفاهمنامه همه دستگاههای اجرایی، ادارات کل استان و شهرستانهای تابعه و مدت اجرای آن از ۱۲ مهر امسال به مدت ۱۲ ماه تعیین شده است.
این تفاهمنامه به امضای احسان گرایلی سرپرست اداره کل روابط عمومی استانداری و دبیر شورای هماهنگی روابط عمومیهای دستگاههای اجرایی استان، محمدعلی نعمتنژاد رئیس شورای انسجامبخشی صنعت آب و برق، هادی مدقق مدیرعامل شرکت برق منطقهای و حسن افتخاری مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی رسید.