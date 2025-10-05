دور دوم مسابقات تنیس مسترز ۱۰۰۰ امتیازی و ۱۰ میلیون و ۸۹۷ هزار دلاری شانگهای در چین ادامه یافت.

زورف و سینر نیز به دور سوم رفتند

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مسابقات به این شرح است:

لرنر تین از آمریکا ۲ - ۱ کورنتن موته از فرانسه

آرتور کازو از فرانسه ۱ - ۲ کامرون نوری از انگلیس

آلخاندرو داویدوویچ از اسپانیا ۲ - ۰ ماتئو آرنالدی از ایتالیا

دالیبور سورچینا از چک ۰ - ۲ دانیل مدویداف از روسیه

کارن خاچانوف از روسیه ۰ - ۲ شانگ جون چنگ از چین

نونو بورگش از پرتغال ۲ - ۰ آلکساندر ووکیچ از استرالیا

کوئنتن آلی از فرانسه ۰ - ۲ یری لهچکا از چک

فلیکس اوژر از کانادا ۲ - ۰ آلخاندرو تابیلو از شیلی

یسپر دی یونخ از هلند ۲ - ۱ یاکوب منشیک از چک

لوچانو داردری از ایتالیا ۲ - ۰ بو یونچائوکته از چین

فدریکو کومنسیا از آرژانتین ۰ - ۲ لورنزو موزتی از ایتالیا

دانیل آلتمایر از آلمان ۰ - ۲ یانیک سینر از ایتالیا (بخت دو قهرمانی)

- دوید گوفان از بلژیک، گابریل دیالو از کانادا، فرانسیسکو سروندولو از آرژانتین، زیزو برگز از بلژیک، یوشیهیتو نیشی اوکا از ژاپن، خامه مونار از اسپانیا، یانیک هانفمان از آلمان، نواک جوکوویچ از صربستان.

تیلر فریتز از آمریکا، ژووانی امپتشی از فرانسه، اوگو اومبر از فرانسه، هولگر رونه از دانمارک، والنتن واشرو از موناکو، توماش ماکاچ از چک و تالون خریکسپور از هلند نیز به دور سوم راه یافته‌اند.