امروز با تاثیر زبانههای سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور در مناطق شرقی و برخی نقاط مرکزی هرمزگان افزایش سرعت باد شمال شرقی پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان صاف تا کمی ابری است و احتمال گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی (میناب، رودان و بشاگرد) دور از انتظار نیست.
حمزه نژاد افزود: در خلیج فارس و تنگه هرمز در مقایسه با دیروز از سرعت باد شمال غربی کاسته شده و شرایط برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
وی گفت: با توجه به فعالیت طوفان حارهای در عرضهای پایین توصیه میشود از هرگونه رفت و آمد دریایی به مناطق جنوبی دریای عمان و مناطق دور از ساحل در جاسک خودداری شود.
حمزه نژاد افزود: امروز ماندگاری هوای نسبتاً گرم بویژه در مناطق شرقی پیش بینی میشود.