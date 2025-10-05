پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: در خلیج فارس و تنگه هرمز در مقایسه با دیروز از شدت سرعت باد شمال غربی کاسته و شرایط ترددهای دریایی مساعد خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسمیا کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز با تاثیر زبانههای سامانه پرفشار، در جنوب شرق کشور وزش باد نسبتا شدید پیش بینی میشود.
او افزود: در مناطق شرقی و پارهای نقاط مرکزی استان افزایش سرعت باد شمال شرقی گاهی همراه با گردوخاک محتمل خواهد بود.
سی سی پور گفت: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود، احتمال گردوغبار و کاهش موقتی کیفیت هوا در برخی نقاط شرقی استان میناب، رودان و بشاگرد دور از انتظار نیست.
او افزود: با توجه به فعالیت طوفان حارهای در عرضهای پایین توصیه میشود از هرگونه تردد دریایی به مناطق جنوبی دریایی عمان و مناطق دور از ساحل در جاسک خودداری شود.
کارشناس اداره کل هواشناسی گفت: امروز در سایر نقاط استان آسمان صاف هوا همراه با غبار محلی پیش بینی میشود و از لحاظ دمایی، امروز ماندگاری هوای نسبتا گرم بویژه در مناطق شرقی استان پیش بینی میشود.