به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حاجیه خانم نرگس قلی پور پیشه وری مادر شهید عباس یوسفی در قاسم آباد چابکسر به دلیل کهولت سن به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر این مادر شهید امروز در روستای قاسم آباد چابکسر برگزار و در گلزار شهدای قاسم آباد سفلی به خاک سپرده شد.

این بانوی فداکار به همراه ۹ بانوی دیگر و مادر شهیدان جنیدی در ایام دفاع مقدس به مناطق عملیاتی هویزه اعزام شده بودند.

شهید عباس یوسفی ۷ اسفند ۱۳۶۵ در ۱۸ سالگی در عملیات کربلای ۵ در منطقه شلمچه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.