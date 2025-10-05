به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از مشارکت ۲۶۲ تیم نوجوان و جوان در «جشنواره تیمی سفیران آیه‌ها» خبر داد.

حجت‌الاسلام محمد منصوری گفت: فراخوان این رویداد قرآنی که در امتداد پویش سفیران آیه‌ها در استان برگزار شد و نوجوانان و جوانان را مخاطب قرار می‌دهد، اواخر تیرماه امسال ویژه اوقات فراغت تابستانی منتشر شد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان افزود: جشنواره قرآنی سفیران آیه‌ها به وقت جوانی و نوجوانی به‌صورت تیمی در قالب تیم‌های ۳ تا ۵ نفره، در ۲ رده سنی ۱۰ تا ۱۵ و ۱۶ تا ۲۵ سال و در ۲ مرحله شهرستانی و استانی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر جشنواره در مرحله داوری قرار دارد، افزود: نوجوانان و جوانان شرکت‌کننده در این رویداد قرآنی قریب به ۱۵۰ اثر را در قالب‌های طراحی پوستر، پادکست، کلیپ، انیمیشن، هوش مصنوعی، محافل مجازی قرآن، گویندگی و اجرا به دبیرخانه ارسال کردند.

وی با تأکید بر اینکه جشنواره سفیران آیه‌ها با محوریت ۱۱۰ آیه منتخب نهضت «زندگی با آیه‌ها» برگزار شد، گفت: بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان و آثار دریافتی مربوط به شهرستان‌های بروجن و لردگان و کمترین تعداد مربوط به شهرستان بن است.

رئیس اداره امور قرآنی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: اختتامیه جشنواره و معرفی برگزیدگان در آبان‌ماه برگزار خواهد شد و آثار برگزیده در سطح گسترده در فضای مجازی منتشر می‌شود.

منصوری با اشاره به اینکه گروه‌های شناسایی شده پس از توانمندسازی به عنوان یک ظرفیت مهم در حوزه فضای مجازی و رسانه هستند، افزود: این افراد اداره امور قرآنی را در اجرای طرح‌ها و ایده‌های قرآنی در زمینه‌های مختلف روخوانی و روانخوانی، تدبر، رویداد‌ها و مسابقات قرآن در سراسر استان یاری خواهند کرد.

منصوری با ذکر اینکه جشنواره تیمی سفیران آیه‌ها ذیل شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی استان چهارمحال و بختیاری طراحی و اجرا می‌شود، گفت: این جشنواره یک برنامه فرادستگاهی بوده و با همکاری مجموعه‌های مختلف عملیاتی شده است.