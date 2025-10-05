پخش زنده
با هر جرعه دمنوشهای پاییزی، گرمای دلچسب و نیروی طبیعی را به خود هدیه دهید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پاییز فصلی است که با خنک شدن هوا، برگهای رنگارنگ و بارانهای دلچسب، حس و حال خاصی به همراه میآورد. در این فصل، تمایل به نوشیدنیهای گرم و آرامبخش بیشتر میشود و دمنوشهای گیاهی گزینهای عالی برای ایجاد گرما و آرامش در روزهای سرد پاییزی هستند. یکی از مواردی که میتواند به آرامش بیشتر کمک کند، استفاده از دمنوشهای ترکیبی با خواص تقویت سیستم ایمنی و انرژیبخشی است.
با فرا رسیدن پاییز، تغییرات آب و هوایی و سردی هوا، باعث میشود تا بدن نیاز به مراقبت بیشتری داشته باشد. اگرچه در فصل تابستان نوشیدنیهای تابستانی خنک و فرحبخش محبوبیت داشتند، در این فصل، نوشیدنیهای گرم بیشتر مورد توجه قرار میگیرند.
همچنین با توجه به اینکه در این فصل احتمال ابتلا به سرماخوردگی بیشتر است، استفاده از دمنوشهای گیاهی با خواص ضد التهابی و تقویتی، به حفظ سلامت کمک میکند. برای داشتن تغذیهای مناسب و مؤثر در دوران بیماری، پیشنهاد میشود با طرز تهیه سوپ مرغ سرماخوردگی آشنا شوید تا به بهبود علائم و تقویت ایمنی بدن کمک کنید.
دمنوشهای پاییزی: آموزش تهیه ۷ دمنوش پاییزی خوشمزه
دمنوش سیب و دارچین
دمنوش دارچین و سیب یکی از محبوبترین ترکیبات پاییزی است که علاوه بر طعم و عطر فوقالعاده، خواص بسیاری نیز دارد. این دمنوش به دلیل داشتن دارچین، به گرم شدن بدن در هوای سرد پاییز کمک میکند و همچنین خاصیت ضد التهابی و تقویتکنندگی سیستم ایمنی دارد. سیب نیز با دارا بودن فیبر و آنتیاکسیدانها به بهبود هضم و تقویت سلامت قلب کمک میکند.
برای تهیه این دمنوش، میتوانید چند تکه سیب خشک یا تازه و یک چوب دارچین را در آب جوش قرار دهید و بگذارید چند دقیقه دم بکشد. افزودن یک قاشق عسل به این ترکیب، شیرینی ملایم و طبیعی به دمنوش میبخشد و لذت نوشیدن آن را چند برابر میکند. این دمنوش علاوه بر گرمابخشی، حس آرامش و نشاط را در شبهای پاییزی به شما هدیه میدهد و گزینهای عالی برای رفع خستگی روز است.
دمنوش زنجبیل لیمو
دمنوش زنجبیل و لیمو، گزینهای ایدهآل برای روزهای خنک پاییز است که به دلیل خواص ضد التهابی و تقویتکنندگی سیستم ایمنی، به پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوآنزا کمک میکند. زنجبیل با خاصیت گرمابخشی و بهبود گردش خون، بدن را در برابر سرما محافظت کرده و همچنین در کاهش علائم گوارشی و التهابات نیز موثر است. از سوی دیگر، لیمو سرشار از ویتامین C است که نقش مهمی در تقویت سیستم ایمنی دارد و بدن را در برابر عفونتهای فصلی مقاوم میسازد.
برای تهیه این دمنوش، یک تکه زنجبیل تازه را به صورت برشهای نازک درآورده و با چند برش لیموی تازه در آب جوش قرار دهید. پس از ۵ تا ۱۰ دقیقه که دمنوش دم کشید، میتوانید یک قاشق عسل به آن اضافه کنید تا طعم شیرین و دلنشینتری پیدا کند. این دمنوش نه تنها طعم تند و ملایمی دارد، بلکه انرژیبخش بوده و گزینهای مناسب برای صبحها و بعدازظهرهای پاییزی است.
دمنوش به و گل محمدی
دمنوش به و گل محمدی ترکیبی ملایم، خوشعطر و بسیار آرامبخش است که برای عصرهای پاییزی انتخابی عالی به شمار میآید. به، میوهای سرشار از فیبر، آنتیاکسیدانها و ویتامین C است که با تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد گوارش، به حفظ سلامتی در فصل پاییز کمک میکند. از طرف دیگر، گل محمدی به دلیل عطر ملایم و خاصیت آرامبخش خود، تأثیر مثبتی در کاهش استرس و بهبود خلقوخو دارد.
برای تهیه این دمنوش، میتوانید چند تکه به خشک یا تازه را با گلبرگهای خشک گل محمدی در آب جوش قرار دهید و اجازه دهید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دم بکشد. اضافه کردن مقداری عسل یا یک چوب دارچین به دمنوش، طعمی شیرینتر و دلچسبتر به آن میدهد. این ترکیب با رایحه دلپذیر و طعم لطیف خود، لحظات دلنشینی را برایتان به ارمغان میآورد و باعث ایجاد آرامش و رفع خستگی روزانه میشود.
دمنوش هل و زعفران
دمنوش زعفران و هل، ترکیبی منحصربهفرد با عطر و طعم گرم و آرامشبخش است که برای روزهای کوتاه و سرد پاییز گزینهای ایدهآل به شمار میآید. زعفران با خاصیت شادیبخشی و تأثیر مثبت بر خلقوخو، به کاهش خستگی و افزایش انرژی کمک میکند و در روزهای ابری پاییز حس نشاط و شادابی را به همراه میآورد. از سوی دیگر، هل با عطر قوی و خاصیت ضد التهابی، تقویتکننده دستگاه گوارش و کاهشدهنده استرس است.
برای تهیه این دمنوش، چند رشته زعفران و یک یا دو دانه هل را در آب جوش قرار دهید و بگذارید ۵ تا ۷ دقیقه دم بکشد. میتوانید یک قاشق عسل یا چند قطره گلاب به این ترکیب اضافه کنید تا دمنوشی با طعم و عطر فوقالعاده داشته باشید. این دمنوش نه تنها برای رفع خستگی بسیار مناسب است، بلکه با اثرات مثبتی که بر روی ذهن و بدن دارد، انرژیبخش و نشاطآور است.
دمنوش چای سبز و لیمو و نعناع
دمنوش چای سبز با لیمو و نعناع یکی از بهترین انتخابها برای پاکسازی بدن و افزایش انرژی در فصل پاییز است. چای سبز سرشار از آنتیاکسیدانها است که به دفع سموم بدن و تقویت سیستم ایمنی کمک میکند، و این خاصیت برای مقابله با بیماریهای فصلی اهمیت زیادی دارد. ترکیب لیمو با ویتامین C فراوان خود، سیستم ایمنی را تقویت کرده و حس شادابی به بدن میبخشد. همچنین نعناع با طعم خنک و خاصیت ضدالتهابی، باعث آرامش دستگاه گوارش و رفع خستگی ذهنی میشود.
برای تهیه این دمنوش، یک قاشق چای سبز را در آب جوش دم کرده و سپس چند برش لیموی تازه و چند برگ نعناع به آن اضافه کنید. اگر تمایل دارید، میتوانید مقداری عسل برای شیرینی ملایم و طعم دلچسب به آن اضافه کنید. این ترکیب علاوه بر طراوتبخشی، به تسکین ذهن و تجدید انرژی کمک میکند و برای صبحها و بعدازظهرهای پاییزی بسیار مناسب است.
دمنوش گل گاوزبان و لیموعمانی
دمنوش گل گاوزبان و لیموعمانی یکی از دمنوشهای آرامشبخش و ضد استرس است که برای شبهای سرد پاییزی بسیار مناسب است. گل گاوزبان بهخاطر خواص آرامشبخش خود معروف است و به کاهش استرس، رفع تنشهای عصبی و ایجاد حس آرامش کمک میکند. لیموعمانی نیز با طعم ملایم و کمی ترش، طبع گرمی به دمنوش میبخشد و علاوه بر ایجاد طعمی دلنشین، به تقویت سیستم ایمنی و بهبود هضم نیز کمک میکند.
برای تهیه این دمنوش، مقداری گل گاوزبان را با یک یا دو تکه لیموعمانی در آب جوش بریزید و بگذارید ۱۰ تا ۱۵ دقیقه دم بکشد. افزودن یک قاشق عسل به این دمنوش، طعم آن را دلپذیرتر کرده و خواص آرامشبخش آن را تقویت میکند. این دمنوش با ترکیب طعم ملایم و عطر دلنشین خود، گزینهای عالی برای پایان روز است و به شما کمک میکند تا با آرامش بیشتری به خواب بروید.
دمنوش بابونه و عسل
دمنوش بابونه و عسل یکی از بهترین انتخابها برای تقویت سیستم ایمنی و ایجاد آرامش در فصل پاییز است. بابونه به خاطر خواص ضدالتهابی و تسکیندهندهاش شناخته میشود و میتواند به کاهش اضطراب، بهبود خواب و آرامش عمومی کمک کند. ترکیب این گیاه با عسل، علاوه بر ایجاد طعمی شیرین و ملایم، به تقویت بدن در برابر سرماخوردگیها و آلرژیهای فصلی نیز کمک میکند.
برای تهیه این دمنوش، یک قاشق گل بابونه خشک را در آب جوش بریزید و بگذارید ۵ تا ۱۰ دقیقه دم بکشد. پس از آن، مقداری عسل به آن اضافه کنید تا طعمی ملایم و شیرین به دست آید. این دمنوش با خاصیت آرامشبخش خود، بهترین گزینه برای عصرهای پاییزی است و به شما کمک میکند که استرس روز را کاهش داده و با احساسی بهتر روز خود را به پایان برسانید.
دمنوش بابونه و عسل میتواند به آرامش ذهن، تقویت بدن و لذت بیشتر از لحظات پاییزی کمک کند و حس سلامتی و طراوت را در این فصل به شما هدیه دهد.
در فصل پاییز، تغییرات دما و افزایش شیوع بیماریهای تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفلوآنزا، اهمیت توجه به سیستم ایمنی بدن را دوچندان میکند. استفاده از دمنوشهای گیاهی، نه تنها به عنوان یک نوشیدنی گرم و دلپذیر، بلکه به عنوان راهی مؤثر برای تقویت سلامتی و پیشگیری از بیماریها به شمار میآید.
