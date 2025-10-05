به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان،فرمانده قرارگاه پلیس‌راه جنوب استان کرمان گفت: تخطی از سرعت مجاز در محور کهنوج منجر به فوت دو نفرشد.

اسماعیل جهانشاهی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ به دلیل سرعت بالا از مسیر خود خارج شده و با خودروی پژو دیگری که در مسیر حرکت می‌کرد برخورد کرد. در پی این برخورد، هر دو خودرو از مسیر اصلی منحرف شدند.

وی گفت: در این حادثه، رانندگان هر دو خودرو به دلیل شدت ضربه و جراحات وارده در محل حادثه جان خود را از دست دادند و سایر سرنشینان نیز با جراحاتی به مراکز درمانی منتقل شدند.