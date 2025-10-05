به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، لاله عزیزی و حدیث حیدری از قزوین در رشته‌های ایروبیک و سی ایکس مسابقات آمادگی جسمانی کشور دوم و سوم شدند.

مسابقات ساحلی آمادگی جسمانی کشور به میزبانی انزلی برگزار شد.

چهار والیبالیست استان در اردوی تیم ملی والیبال دانش آموزی

اردوی استعدادیابی و انتخابی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی کشور به میزبانی شهر ارومیه در حال برگزاری است.

مهنام محمدعدلی، حسین خانی، ایلیا ذوالقدر و مهدی میرزایی به عنوان بازیکن در این اردو حضور دارند.

محسن آشوری و حسین فاطمی هم مربیان قزوینی حاضر در این اردو هستند.

قهرمانی دوچرخه‌سوار استان در مسابقات آزاد کشور

آروین جواهری در رده سنی جوانان این مسابقات عنوان نخست را کسب کرد.

رکابزنان تهران و البرز هم دوم و سوم شدند.

این مسابقات به میزبانی تهران برگزار شد.