تدریس رشته شیلات به صورت رسمی در هنرستان معراج چوئبده آبادان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پس از برگزاری جلسه هماهنگی تأسیس رشته شیلات در هنرستانهای جوار، رشته شیلات به صورت رسمی در هنرستان معراج چوئیده آبادان راهاندازی شد.
مدیر آموزش و پرورش آبادان گفت: این اقدام در راستای توسعه آموزشهای مهارتی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار برای دانشآموزان به مرحله اجرا درآمد.
در این راستا، زیرساختهای لازم تأمین شده و تجهیزات تخصصی در هنرستان از جمله استخرپرورش ماهی فراهم شده است.
مجید درویشی خاطر نشان کرد: همچنین آموزش کادر تخصصی و همکاری با واحدهای تولیدی و صنعتی بخش شیلات در دستور کار قرار دارد تا دانشآموزان پس از فارغ التحصیلی بتوانند به راحتی وارد بازار کار مرتبط شوند.
وی افزود: راهاندازی این رشته، گامی مهم در جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار و توسعه اقتصادی منطقه محسوب میشود.
این استان سالانه بیش از ۹۰ هزار تن تولید آبزیپروری دارد و شهرستانهای شوشتر، خرمشهر و کارون قطب تولید ماهیان گرمابی به شمار میروند، بهگونهای که ۶۵ درصد تولیدات استان در این مناطق انجام میشود. همچنین مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان و مشاغل کوچکمقیاس از دیگر ظرفیتهای مهم استان است.
تفاهمنامه راهاندازی هنرستانهای وابسته به شیلات خوزستان میان ادارات کل شیلات خوزستان و آموزش و پرورش استان با حضور رئیس پژوهشکده آبزیپروری آبهای جنوب کشور، معاونین شیلات و جمعی از روسای ادارات به امضای سید شریف موسوی سرپرست اداره کل شیلات خوزستان و ناصر علیفر مدیرکل آموزش و پرورش استان رسید.
هدایت دانش آموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش به معنای تولید علم در صنعت و توسعه پایدار است. در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴درصد دانش آموزان به سمت رشتههای فنی و حرفهای و کارودانش هدایت میشدند، اما هم اکنون این عدد به بیش از ۵۰درصد رسیده است.
در این نشست، تفاهمنامه ایجاد ۴ هنرستان وابسته به اداره کل شیلات خوزستان در شهرستانهای شوشتر، آبادان، خرمشهر و ناحیه یک اهواز منعقد شد.
هدف از این تفاهنامه افزایش تنوع رشتهها، ارائه آموزش تخصصی زیرنظر شیلات و همچنین حرکت به سوی عدالت آموزشی عنوان شد.