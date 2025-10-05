به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در حالی‌که کشاورزان مازندرانی از وضعیت عرضه محصول برنج رضایت نسبی دارند، اما بازار این محصول استراتژیک با نوسانات شدید قیمت و جولان دلالان مواجه است؛ موضوعی که صدای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌طور هم‌زمان درآورده است.

طبق آمار، استان مازندران تأمین‌کننده ۴۴ درصد برنج کشور است، اما در فصل برداشت، به دلیل نبود نظارت کافی، سود اصلی به جیب واسطه‌ها و سودجویان می‌رود.

گزارش از مهدی حسن پور