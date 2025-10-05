به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی محمدی گفت: با آغاز سال آبی ۱۴۰۴–۱۴۰۵ و کاهش حجم ذخیره سدها، امید می‌رود بارش‌های پیش‌بینی‌شده در آبان‌ماه بتواند نیاز‌های شرب و کشاورزی را تا پایان سال تأمین کند.

وی افزود: سد باغان با ظرفیت ذخیره‌سازی ۳۲ میلیون متر مکعب و سد خایز با ظرفیت ۱۶ میلیون متر مکعب، تا پایان سال به بهره‌برداری کامل خواهند رسید؛ سد باغان آب آشامیدنی و کشاورزی شهرستان‌های جم و دشتی را تأمین می‌کند و سد خائیز عمدتاً برای کشاورزی شهرستان تنگستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان همچنین از برنامه‌ریزی برای تکمیل سد دالکی خبر داد و گفت: بسته تأمین مالی این طرح با همکاری سازمان برنامه و بودجه و استانداری فراهم شده و هدف‌گذاری شده است که تا پایان سال ۱۴۰۵ و ابتدای ۱۴۰۶ به مرحله آبگیری برسد.

وی با اشاره به تأکید دولت بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، عنوان کرد: سد دالکی با پیشرفت فیزیکی ۶۱ درصد، سد باغان نزدیک به ۴۰ درصد و سد دشت‌پلنگ حدود ۵۰ درصد، جزو طرح‌های اولویت‌دار هستند و به دلیل هدف‌گذاری برای تامین آب شرب، مورد توجه ویژه در تخصیص اعتبارات ملی قرار گرفته‌اند.