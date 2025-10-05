۱۵ مورد از ساخت و ساز‌های غیرمجاز شناسایی شده در قائنات در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ اعمال قانون شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قائن با تاکید بر عزم جدی در برخورد با متخلفان ساخت و ساز غیرمجاز گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی علاوه بر تهدید امنیت غذایی، باعث تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی می‌شود.

رمضانی افزود: با توجه به محدودیت منابع آبی و خاکی، حفظ اراضی کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نباید اجازه داد که سودجویان با ساخت و ساز غیرمجاز، این منابع ارزشمند را تخریب کنند.