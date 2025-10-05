به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا علی‌آبادی گفت: پیشکسوتان دو و میدانی خراسان شمالی در هشتمین دوره مسابقات قهرمانی کشور با کسب مدال‌های رنگارنگ خوش درخشیدند.

وی افزود: در بخش بانوان، فرح‌ناز سلیمانیان با کسب یک مدال طلا در پرتاب وزنه و برنز در دوی ۱۵۰۰ متر، عملکرد درخشانی داشت و همچنین فاطمه نامور موفق به کسب مدال طلای پرش سه‌گام و برنز پرش طول شد.

رییس هیئت دو و میدانی خراسان شمالی گفت: مریم عطاران مدال نقره دوی ۱۵۰۰ متر را از آن خود کرد و فرشته ایزانلو در رقابت ۵۰۰۰ متر جاده به مدال برنز دست یافت و سیده بهناز جلایی نیز در پرش طول مقام سوم و مدال برنز را کسب کرد.

علی‌آبادی افزود: در بخش آقایان نیز قهار شجاعی با تصاحب دو مدال طلای پرش طول و پرش سه‌گام، عنوان برترین ورزشکار استان را به خود اختصاص داد و همچنین جواد زاهدی و مهدی سالمی هر دو در رشته پرش ارتفاع موفق به کسب مدال برنز شدند.