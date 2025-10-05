به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ دکتر خالدی، دکتر دبیری و احمدی نمایندگان رئیس جمعیت هلال‌احمر کشور به همراه مدیرعامل و معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان مرکزی با حضور در بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک از کاپیتان صادقی‌راد، یکی از خلبانان مصدوم سانحه سقوط بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه لرستان، عیادت کردند.

در این دیدار خالدی، سخنگوی جمعیت هلال‌احمر کشور، ضمن ابلاغ سلام و آرزوی سلامتی دکتر کولیوند به مصدومان این حادثه، گفت: جمعیت هلال‌احمر تا بهبودی کامل همه مصدومان این سانحه در کنار آنهاست و همه حمایت‌های لازم برای درمان و مراقبت از مجروحان انجام خواهد شد.

خالدی همچنین از تلاش‌ها و همکاری کادر درمانی بیمارستان ولی‌عصر (عج) اراک در رسیدگی به وضعیت کاپیتان صادقی‌راد قدردانی کرد.

در سانحه سقوط بالگرد امدادی در منطقه اشترانکوه لرستان، دو نفر از خلبانان جان خود را از دست دادند و سایر سرنشینان با تلاش نیرو‌های امدادی به مراکز درمانی منتقل شدند.