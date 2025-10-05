پخش زنده
امروز: -
واحدهای صنعتی با احداث نیروگاه خورشیدی از محدودیتهای مصرف برق معاف میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان با اشاره به اهمیت راهبردی انرژیهای تجدیدپذیر، گفت: امروز استفاده از انرژیهای پاک نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتنابناپذیر برای تداوم رشد اقتصادی، پایداری شبکه برق و مدیریت بلندمدت منابع انرژی در کشور به شمار میرود.
عادل کاظمی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اظهار داشت: «چنانچه فعالان اقتصادی و بهرهبرداران این حوزه با تحلیل دقیق و برنامهریزی هدفمند وارد سرمایهگذاری شوند، میتوانند ضمن تأمین مطمئن انرژی مورد نیاز خود، الگویی موفق برای توسعه پایدار در کشور باشند.»
وی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۵۴۰ هزار مشترک تحت پوشش شرکت توزیع برق استان زنجان هستند، افزود: «بر اساس آمار، ۵۲ درصد از کل انرژی مصرفی استان در بخش صنعت مصرف میشود که این میزان، زنجان را در شمار صنعتیترین استانهای کشور قرار میدهد.»
کاظمی با اشاره به سیاستهای تشویقی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در صنایع، گفت: «قانونگذار مشوقهایی را برای ترغیب واحدهای صنعتی به احداث نیروگاههای تجدیدپذیر در نظر گرفته است. طبق ماده ۱۶، واحدهایی که به صورت سه شیفت فعالیت میکنند و بتوانند ۸۰ درصد از دیماند مصرفی خود را از طریق نیروگاه خورشیدی تأمین کنند، از محدودیتهای مصرفی معاف خواهند شد. این عدد برای واحدهای دو شیفت ۶۵ درصد و برای واحدهای تک شیفت ۵۰ درصد تعیین شده است.»
وی ادامه داد: «علاوه بر این، واحدهای صنعتی که در ساخت نیروگاه خورشیدی سرمایهگذاری میکنند، میتوانند انرژی تولیدی خود را بدون محدودیت و قطع مصرف کنند. این مزیت، به معنای تضمین پایداری تولید و امنیت در تأمین انرژی برای بخش صنعت است.»
به گفته مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان، تاکنون حدود ۲۶۰ مگاوات تقاضا برای احداث نیروگاه خورشیدی در استان ثبت شده که بخشی از آن در مرحله دریافت مجوز یا اتصال به شبکه قرار دارد.
کاظمی همچنین خاطرنشان کرد: «در حال حاضر، حدود ۱۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط بخشهای مختلف در استان احداث و وارد مدار شده است و طبق برنامهریزی انجامشده، ۶ مگاوات دیگر نیز تا هفته آینده به شبکه سراسری برق متصل خواهد شد.»