

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس آمار گمرک از ابتدای سال تا پایان شهریور ماه، ۹۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۲۱ میلیون دلار از این گمرک صادر شده است. ارزش دلاری کالاهای اظهاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، در گمرک پرویزخان ۱۹ درصد رشد داشته است.

عمده اقلام صادراتی این گمرک را شامل میوه و تره‌بار، مصالح ساختمانی، کلینکر سیمان، میلگرد آجدار، انواع کاشی، خشکبار و محصولات پلاستیکی عنوان کرد