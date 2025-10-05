بیش از ۳۵۳ هزار نفر در نیمه نخست امسال از جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی مهاباد بازدید کردند و اقامت گردشگران نیز ۱۵ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مهاباد از افزایش ۱۵ درصدی اقامت گردشگران در این شهرستان خبر داد و اعلام کرد که امسال ۴۲ هزار و ۷۸۴ نفر-شب اقامت در مراکز اقامتی رسمی مهاباد ثبت شده است.

واحد جولایی افزود: این تعداد گردشگر در هتل‌ها، مهمان‌پذیرها، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و سایر مراکز رسمی اقامتی شهرستان پذیرش و اسکان یافته‌اند که نشان‌دهنده افزایش استقبال مسافران از ظرفیت‌های گردشگری مهاباد است.

وی با اشاره به وجود ۷۰۰ تخت در قالب ۱۶ مرکز اقامتی شامل ۹ هتل، ۳ مهمان‌پذیر و ۴ اقامتگاه بوم‌گردی در مهاباد گفت: این اقدام‌ها با هدف ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت گردشگران انجام شده است.

سرپرست اداره میراث فرهنگی مهاباد همچنین اظهار کرد که در نیمه نخست امسال، ۳۵۳ هزار نفر از جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی شهرستان بازدید کرده‌اند که از این تعداد، حدود ۱۳۰ هزار نفر از غار آبی سهولان دیدن کردند.

جولایی ادامه داد: جاذبه‌های دست‌ساز مانند بازارچه‌ها و مراکز تجاری، سد مهاباد، اماکن طبیعی و مراکز تاریخی و فرهنگی بیشترین بازدیدکنندگان را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان افزود: تنها در تعطیلات نوروز، ۱۶ هزار و ۳۱۵ گردشگر از آثار دیدنی و تاریخی مهاباد بازدید کرده‌اند که این آمار نشان‌دهنده افزایش توجه به ظرفیت‌های گردشگری داخلی است.