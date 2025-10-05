به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مسابقات فوتسال بانوان با حضور ۸ تیم در دو رده‌ی سنی زیر ۱۵ سال و آزاد در سالن کارگران شهرستان لردگان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها در رده‌ی سنی زیر ۱۵ سال، تیم آذرخش عنوان قهرمانی و تیم ابواسحاق مقام دومی را کسب کردند.

در رده‌ی آزاد، تیم آذرخش موفق به کسب عنوان قهرمانی شد و تیم ستارگان فلارد در جایگاه دوم ایستاد.

تیم طوفان سیله نیز به پاس نمایش جوانمردانه، موفق به دریافت کاپ اخلاق شد.