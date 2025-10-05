پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه سیزدهم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
- بلوار جوان از ساعت ۹:۳۰ صبح الی ۱۲:۳۰ ظهر
شاهرود:
- خیابان نیستان حدفاصل کوچه اول تا محدوده فرعی سوم از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
- خیابان نیستان از فرعی سوم کوچه اول الی فرعی هفتم از ساعت ۱۳:۰۰ ظهر الی ۱۶:۳۰ بعدازظهر
مهدیشهر:
- میدان امام رضا و محدوده بلوار معلم از ساعت ۹:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ ظهر
آرادان:
- خیابان شهید رجایی حدفاصل چهارراه شهرداری الی محله ماشین خانه از ساعت ۸:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر