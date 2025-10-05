به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید درویشی در آیین افتتاح و بهره‌برداری از سه پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۳ همدان گفت: پروژه‌هایی مانند پل سردار همدانی، پارکینگ آقاجانی، پارک ۴۸ هکتاری و تقاطع غیرهمسطح مدرس جزء تکالیف شهرداری و شوراست و با مدیریت صحیح در حال اجرا و تکمیل هستند.

او تاکید کرد: ورودی‌های شهر همدان به‌عنوان شهر تاریخ و تمدن ایران، در سال‌های گذشته آنگونه که شایسته این جایگاه بود، ساماندهی نشده بودند، اما با تدابیر اتخاذشده، به‌ویژه در ورودی و خروجی‌های تهران، ملایر و کرمانشاه، شاهد تغییرات مثبت هستیم.

فرماندار همدان گفت: با پیگیری‌های استاندار، حدود ۸۵۰ پرونده کمیسیون ماده ۵ که گاهی بیش از ۲۰ سال معطل مانده بود، تعیین تکلیف و صفر شد و این اقدام، گره بزرگی از کار مردم و مدیریت شهری باز کرد.

درویشی به دیگر پروژه‌های مهم مدیریت شهری اشاره کرد و افزود: مشکل زمین ۴۸ هکتاری که بیش از ۴۰ سال به‌عنوان یکی از دغدغه‌های جدی شهر مطرح بود، با تدابیر شورای راهبردی حل و فصل شد و همچنین تقاطع غیرهمسطح مدرس به‌عنوان یکی از چالش‌های ترافیکی شهر در دستور کار قرار گرفته و به‌زودی عملیاتی خواهد شد.

شهردار همدان هم تاکید کرد: بیش از ۸۰ درصد پروژه‌های فضای سبز در مناطق ۳ و ۴ نیز اجرا شده است.

سید مسعود حسینی افزود: در بودجه‌ریزی، ۶۰ درصد اعتبارات به بخش عمرانی و ۴۰ درصد به هزینه‌های جاری اختصاص یافته که این امر بیانگر اهتمام مدیریت شهری به توسعه و عمران شهر است.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های مختلف در مدیریت ترافیک ایام اربعین و ساماندهی ورودی‌های شهر، تصریح کرد: در سال جاری با اقدامات صورت‌گرفته، بسیاری از مشکلات ترافیکی سنوات گذشته برطرف شد.