پخش زنده
امروز: -
کارشناسان میگویند که با گذشت حدود ۲ سال از آغاز جنگ غزه، اوضاع انسانی در این باریکه وخیم بوده و فلسطینیان همچنان با آوارگی گسترده مواجه هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همچنان که جنگ غزه وارد سومین سال خود میشود، بسیاری از فلسطینیهای ساکن این باریکه شاهد رنج اعضای خانواده خود درپی سوءتغذیه هستند.
آکسفام، PARC و دیگر سازمانها در غزه میگویند که تحویل همه اشکال کمکهای بشردوستانه از زمان پایان آتشبس در مارس ۲۰۲۵ (اسفند/فروردین) با موانع زیاد که توسط رژیم صهیونیستی اعمال شده، مواجه شده است و این رژیم دورهای از محاصره تقریبا کامل کمکها و خشونت مداوم در نوار غزه را آغاز کرده است.
اوضاع غزه اکنون وخیمتر از همیشه است:
بیش از ۶۷ هزار فلسطینی به شهادت رسیدهاند و حدود ۲ میلیون نفر (بسیاری از آنها در چندین نوبت) آواره شدهاند.
بیش از نیم میلیون نفر در غزه در حال حاضر با شرایط فاجعهباری روبهرو هستند که با گرسنگی، فقر و مرگ مشخص میشود. ۱.۰۷ میلیون نفر دیگر (۵۴ درصد از جمعیت) با سطوح اضطراری گرسنگی روبهرو هستند.
طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی در آگوست ۲۰۲۵ (مرداد/شهریور) قحطی را در بخشهایی از غزه تایید کرد و هشدار داد که ممکن است در هفتههای آینده گسترش یابد.
کابینه رژیم صهیونیستی از طریق مانعتراشی نظاممند در مسیر کمکرسانی، کمبود مزمن غذا، آب، دارو و خدمات اولیه، از جمله مراقبتهای بهداشتی، را در سراسر غزه ایجاد کرده است.
براساس تحلیلهای حقوقی معتبر متعدد، این مانعتراشی یکی از اجزای کلیدی در ارتکاب نسلکشی توسط رژیم صهیونیستی در غزه است.
اسکات پال، مدیر صلح و امنیت آکسفام، گفت که آمریکا میتواند نقش حیاتی در پایان دادن به رنج در غزه ایفا کند.
پال اظهار کرد: دولت ترامپ باید تمام تلاش خود را برای دستیابی به آتشبس فوری و دائمی و همچنین تضمین افزایش مداوم کمکها انجام دهد. آمریکا باید فروش سلاحهای تهاجمی به اسرائیل را همین حالا متوقف کند. در حالی که هر روز افراد بیشتری از گرسنگی جان خود را از دست میدهند، ثانیهای برای تلف کردن وجود ندارد.
آوارگی مداوم پس از ۲ سال جنگ
با نزدیک شدن به دومین سالگرد آغاز جنگ غزه، نظامیان صهیونیست در ماه سپتامبر وارد شهر غزه شده و به کل جمعیت یک میلیونی آن دستور دادند که به جنوب نقل مکان کنند.
روث جیمز، هماهنگکننده امور بشردوستانه آکسفام، گفت: دستورهای آوارگی مداوم و هجوم مردم به مناطق بهاصطلاح بشردوستانه و امن، که میدانیم هرگز امن نبودهاند، به این معنی است که رساندن کمکهای موثر تقریبا غیرممکن میشود. محاصره اسرائیل و محدودیتهای شدید اعمال شده بر ورود کمکها همچنین به این معنی است که افرادی که درحال حاضر در این مناطق هستند، حتی قبل از اینکه صدها هزار نفر دیگر مجبور به ورود به همان منطقه شوند، از ابتداییترین خدمات محروم هستند.
براساس گزارشها امدادگران و کارکنان بشردوستانه نیز با خطر مداوم روبهرو هستند.
کارشناسان حقوق بشری و قوانین بینالمللی میگویند که در نهایت، آتشبس دائمی تنها راه پایان دادن به فاجعهی از دست رفتن جان انسانها در غزه است تا گروههای بشردوستانه بتوانند کار خود را انجام دهند.