جشنواره بازی‌های بومی و محلی در شهرکرد با معرفی برترین‌ها به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، جشنواره بازی‌های بومی محلی با حضور ۶۰ شرکت‌کننده در بوستان بانوان شهرکرد برگزار شد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد افزود: رشته‌های جشنواره شامل دال پلان، هفت‌سنگ مهارتی و کورن‌هول بود.

مصطفی جعفری افزود: در رشته «دال پلان» معصومه حسینی، هستی میراحمدی و نگار خدابخشی به ترتیب موفق به کسب مقام‌های اول تا سوم شدند.

وی گفت: در رشته «هفت‌سنگ مهارتی» صبا بهرامی رتبه اول، فاطیما مرتضوی رتبه دوم و امیرحسین فاضلی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند و در رشته «کورن هول» رها اسدی رتبه اول و الهام شفقت رتبه دوم را از آن خود کردند.