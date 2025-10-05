پخش زنده
رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم گفت: هدف ما جذب ۳۲۰ هزار دانشجوی خارجی تا پایان برنامه توسعه هفتم است و این موضوع از سطوح عالی تصمیمگیری کشور، از جمله رئیس جمهور، پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حبیبا در نشست منطقه ۵ کارگروه ملی جذب دانشجوی خارجی افزود: ظرفیت علمی دانشگاههای کشور و سابقه مثبت در همکاریهای بینالمللی، فرصت ارزشمندی است که باید به نحو بهینه استفاده شود تا حضور دانشجویان خارجی به گفتمان ملی و برنامهریزی استراتژیک تبدیل شود.
حبیبا در خصوص پیگیری وضعیت جذب دانشجو خارجی گفت: با وجود چالشها در شرایط کنونی کشور، اما سازمان امور دانشجویان استراتژی و راهبردهای لازم را برای جذب دانشجوی خارجی دارد و در حال حاضر ما از ۱۰۱ کشور دانشجو خارجی داریم.
وی ادامه داد: هم اکنون ۶۰ هزار دانشجو خارجی در کشور مشغول به تحصیل بوده و متقاضیان همچنان در حال ثبتنام هستند.
رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به ارزآوری تحصیل دانشجویان خارجی برای کشور، تصریح کرد: عمدتا دانشجویان بورسیهای که برای کشور ارزآوری دارند از افغانستان، عراق، پاکستان و هندوستان هستند.