به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تالار حراج باز در این روز میزبان عرضه یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۳۰۰ تن محصول شامل یک میلیون و ۴۶۶ هزار و ۳۰۰ تن سنگ آهن، ۱۷۴ هزار تن وکیوم باتوم، ۳ هزار تن مس و ۳ هزار تن مواد شیمیایی است.

در تالار سیمان یک میلیون و ۵۰ هزار و ۴۳۶ تن محصول به روش حراج همزمان عرضه می شود.

در تالار صنعتی قرار است ۸۱۴ هزار و ۶۷۵ تن محصول شامل ۵۸۴ هزار تن گندله سنگ آهن، ۱۶۶ هزار و ۵۰۰ تن آهن اسفنجی، ۴۵ هزار تن باریت، ۱۳ هزار و ۱۵۰ تن آلومینیوم، ۵ هزار تن مس، ۷۲۵ تن روی و ۳۰۰ تن چدن عرضه شود.

تالار صادراتی شاهد عرضه ۱۲۶ هزار و ۶۴۰ تن محصول است. در این تالار قرار است ۴۸ هزار و ۱۶۰ تن قیر، ۴۰ هزار و ۴۸۰ تن فولاد، ۱۹ هزار تن سیمان، ۱۰ هزار تن کلینکر و ۹ هزار تن گوگرد روی تابلو برود.

در تالار پتروشیمی و فرآورده های نفتی ۹۹ هزار و ۹۵۲ تن محصول شامل ۶۷ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۱۸ هزار و ۴۰۰ تن مواد شیمیایی، ۸ هزار و ۱۵ تن مواد پلیمری، ۲ هزار و ۹۰۰ تن قیر، ۲ هزار و ۱۸۷ تن روغن و ۹۵۰ تن گازها و خوراک ها آماده معامله است.

در تالار فرعی ۲۶۳ تن محصول شامل مواد پلیمری و شیمیایی عرضه می شود.