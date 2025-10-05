به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: علاوه بر شبکه‌های گازرسانی، همه تجهیزات و تأسیسات گاز در سطح استان مورد بررسی و نشت یابی دوره‌ای قرار گرفته تا علاوه بر پیشگیری از بروز حوادث ناگوار احتمالی، از هدررفت گاز طبیعی جلوگیری شود.

جهانبخش سلیمیان با اشاره به اینکه جلوگیری از هدررفت منابع انرژی گاز، از اولویت‌های اجرایی گاز این استان است؛ اعلام کرد: تا به حال ۱۰۰ درصد از اهداف تعیین شده در بخش نشت یابی انشعابات محقق شده است.

سلیمیان ابراز کرد: از ابتدای سال تا کنون ۱۴۰ مورد نشت زمینی، ۲۸۳۸ مورد نشت هوایی شناسایی و رفع شده است.

وی با اشاره به اهمیت تأمین ایمن و پایدار گاز برای مشترکین و اهمیت نگهداری و مراقبت از تأسیسات گازدار به ویژه تأسیسات مدفون؛ بر لزوم بازرسی‌های مداوم و مستمر از تاسیسات گاز تاکید کرد وگفت: این بازرسی‌ها باعث افزایش ضریب ایمنی، جلوگیری از خطرات احتمالی و کاهش هدر رفت گاز و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی شده و تاثیر بسزایی درحفظ و صیانت از گازطبیعی به عنوان یک سرمایه ملی دارد.