به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرعامل بنیاد فرهنگی، هنری سرلشکر شهید حاج حسین همدانی گفت: این مراسم با سخنرانی سردار حسین زارع کمالی فرمانده سپاه انصارالحسین و با نوای حاج محمود کریمی، پنج شنبه ۱۷ مهرماه، بعد از نماز مغرب و عشا در حسینیه امام خمینی همدان برگزار می‌شود.

بهرام دوست‌پرست افزود: حسین همدانی متولد ۲۴ آذر ۱۳۲۹ در آبادان، معروف به «حبیبِ سپاه» و «ابو وهب» از بنیانگذاران سپاه همدان و کردستان بود و از سال ۱۳۵۹ در جنگ تحمیلی حضور داشت، در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۹۴ در اطراف شهر حلب در سوریه، حین مشاوره نیرو‌های ارتش سوریه و در نبرد علیه داعش در حین رانندگی و گریز از کمین دشمن به شهادت رسید.

او با اشاره به اینکه در این مراسم یاد و خاطره ۱۵ شهید مدافع حرم همدان گرامی داشته می‌شود، تاکید کرد: شهیدان محمد حسین بشیری، حسین معز غلامی، محمدرضا زارع الوانی، مهدی قاضی‌خانی، شهید مجید صانع، رسول خلیلی، مجتبی کرمی، میلاد مصطفوی، محسن فانوسی، مرتضی ترابی‌کمال، حیدر ابراهیم‌خانی، سعید شاملو و علیرضا شمسی پور از دیگر شهدای مدافع استان همدان هستند.