بازار برق بورس انرژی ایران میزبان دادوستد ۹۲۱ میلیون و ۲۶۰ هزار و ۴۰۰ کیلووات ساعت برق و ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۶۴۶:میلیارد و ۹۳ میلیون ریال طی روز سیزدهم مهر ماه بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: ۶۱۵ میلیون و ۵۴۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های حرارتی بزرگ مقیاس، طی این روز در تابلو مشتقه برق بورس انرژی ایران به شکل سلف دادوستد شد؛ این معامله به ثبت مجموع ارزشی معادل هزار و ۳۶۲ میلیارد ریال انجامید.

تابلو مشتقه برق سبز نیز در دوازدهم مهر ماه میزبان ۳ میلیون و ۷۰۴ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل سلف بود؛ این دادوستد مجموع ارزشی معادل ۱۸۶ میلیارد ریال را رقم زد.

همچنین در این روز ۲ میلیون و ۱۶ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های تجدید پذیر به شکل فیزیکی در تابلو برق سبز دادوستد شد.