به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پاریس، حامیان فلسطین در کشورهای مختلف ، به خیابان آمدند تا حمایت خودشان را از ناوگان صمود برای شکستن محاصره غزه اعلام کنند. این حرکت مردمی پس از حمله نظامیان صهیونیست به کشتی های بشردوستانه عازم غزه و توقیف این کشتی ها صورت گرفت.