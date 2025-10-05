

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نشست علنی غیررسمی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس با اعطای لوح تقدیر از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان قدردانی به عمل آوردند.

در این مراسم توسط دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، مرتضی آقاتهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، محمدمهدی فروردین رئیس فراکسیون ورزش و علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در بخش کشتی آزاد از احمد جوان دارنده مدال نقره، رحمان عموزاد دارنده مدال طلا، محمد نخودی لاریمی دارنده مدال برنز، کامران قاسم‌پور دارنده مدال برنز، امیرعلی آذرپیرا دارنده مدال نقره، امیرحسین فیروزپور دارنده مدال برنز، امیرحسین زارع دارنده مدال طلا، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد، محمدجواد یزدانی‌نیا سرپرست تیم ملی کشتی آزاد، احسان امینی مربی تیم ملی کشتی آزاد و سهراب کیهانی و در بخش کشتی فرنگی از پیام احمدی دارای مدال نقره، محمدمهدی کشتکار دارنده مدال برنز، سعید اسماعیلی دارنده مدال طلا، سید دانیال سهرابی دارنده مدال برنز، غلامرضا فرخی دارنده مدال طلا، علیرضا مهبدی دارنده مدال نقره، محمدهادی ساروی دارنده مدال طلا، امین میرزازاده دارنده مدال طلا، حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، حسن حسین‌زاده و امید شایگان سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی تجلیل به عمل آمد.

در ادامه رنگرز و درستکار پیراهن تیم ملی کشتی را به پاس تقدیر از رویکرد حمایتی رئیس مجلس و نمایندگان، به دکتر محمدباقر قالیباف تقدیم کردند.

در پایان این مراسم، قهرمانان کشتی کشورمان به همراه رئیس و نمایندگان مجلس عکس یادگاری گرفتند.

تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی کشورمان در رقابت‌های جهانی کرواسی قهرمان شدند.