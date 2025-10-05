به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، این نمایش روایت داستان پدری است که در انتظار بازگشت پسر خود از جبهه های جنگ است او پسر یکی از غواصانی است که عملیات کربلای چهار به شهادت رسیده است.

نمایش قرار داستان شهید بهرنگ صادقی آسا و پدری که ۳۰ سال چشم انتظار بازگشت پسر است.

این اثر هنری از سوم مهر ماه به مناسبت هفته دفاع مقدس و ایثار و فداکاری های شهدای جنگ ۸ ساله و رنج و سختی خانواده این شهدا در سالن مشاهیر تالار فرهنگ و هنر قم به روی صحنه رفته و تا 18 مهر پذیرای هنردوستان است.

کارگردان این کار احمد اسدیان است و مهرداد کوروش نیا نویسنده نمایشنامه قرار است.