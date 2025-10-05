پخش زنده
متقاضیان خرید محصولات ایران خودرو تا پایان امشب ۱۳ مهر ماه میتوانند با ورود به سامانه ikcosales.ir ثبت نام کنند.
به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ این طرح فروش ویژه متقاضیان عادی بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است.
در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایران خودرو؛ پژو ۲۰۷، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس در قالب فروش فوری با موعد تحویل ۳۰ روزه، فوقالعاده با موعد تحویل ۹۰ روزه و پیشفروش با موعد تحویل حداقل چهار ماه پس از انعقاد قرارداد عرضه شده است.
متقاضیان تا ساعت ۲۴ امشب ۱۳ مهر ۱۴۰۴ فرصت دارند با مراجعه به سامانه ikcosales.ir ثبتنام کنند و هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است.
قرعهکشی اولویتبندی متقاضیان واجد شرایط با حضور مراجع نظارتی چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار میشود و نتایج آن از طریق سامانه ایرانخودرو به نشانی ikcopress.ir اعلام خواهد شد.
آقای ابوالفضل اخگری قائممقام فروش و بازاریابی ایرانخودرو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۷۳ هزار دستگاه خودرو در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید محصولات ایرانخودرو عرضه شده است.
به گفته اخگری؛ بر اساس قانون، ۵۰ درصد ظرفیت عرضه به متقاضیان طرح حمایت از جوانی جمعیت، ۲۰ درصد به جایگزینی خودروهای فرسوده و ۳۰ درصد به متقاضیان عادی اختصاص یافته است.
براساس بررسیها تا این لحظه حدود ۵ میلیون نفر در این طرح ثبت نام کردهاند.