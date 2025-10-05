به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون موزه‌ها و گنجینه‌های فرهنگی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی گفت: از این تعداد حدود ۳۸۷ هزار نفر ایرانی و بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ نفر بازدیدکنندگان خارجی بودند.

مهدی قیصری نیک افزود: بیشترین آمار بازدید مربوط به بیستم شهریور ماه و ایام ولادت پیامبر (ص) با افزون بر چهار هزار و ۴۵۰ نفر بوده است.

وی اضافه کرد: در مدت مشابه پارسال ۴۶۵ هزار و ۸۰۰ نفر از موزه‌ها دیدن کردند که علت کاهش آمار بازدیدکنندگان از موزه‌های آستان قدس رضوی در امسال، تعطیلی موزه‌ها براساس پروتکل‌های موزه‌ای به منظور حفظ آثار از آسیب‌های احتمالی ناشی از حمله رژیم صهیونیستی بود که دست‌کم یک‌ماه موزه‌ها تعطیل شد.

موزه آستان قدس رضوی با ۱۷ گنجینه متنوع در فضایی به مساحت ۱۸ هزار متر مربع در صحن کوثر حرم مطهر رضوی واقع است.

اشیای به نمایش درآمده در این موزه شامل حدود ۹ هزار اثر تاریخی، فرهنگی و هنری شامل برخی آثار تاریخی حرم مطهر و میراث آستان قدس رضوی، اشیای وقفی و اهدا شده و نیز اشیای خریداری شده برای تکمیل مجموعه‌ها است.