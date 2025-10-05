پخش زنده
امروز: -
پویش ملی نجات دماوند با حضور کوهنوردان و فعالان محیط زیست در لاریجان آمل برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پویش ملی موسوم به نجات دماوند با هدف حفاظت از منابع طبیعی، مقابله با تخریب محیط زیست و فرهنگسازی عمومی، در دامنه قله دماوند و منطقه گردشگری لاریجان شهرستان آمل برگزار شد.
این پویش با حمایت مالی وزارت ورزش و جوانان و با مشارکت گسترده مردم، کوهنوردان، گروههای امدادی و مسئولان اجرایی و محیط زیستی برگزار شد.
در نخستین روز این همایش، گروههای هلال احمر آمل و لاریجان، هلال احمر شهرستانهای ری، دماوند و رودهن، نمایندگان مردم آمل و دماوند در مجلس شورای اسلامی، رئیس و مأموران محیط زیست استان تهران، زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی کشور و جمعی از گروههای کوهنوردی حضور داشتند.
شرکتکنندگان پس از تجمع در پارکینگ قله دماوند در مسیر جاده رینه به لار، به سمت پناهگاه دوم (گوسفندسرا) در ارتفاع حدود ۳۱۰۰ متر حرکت کردند و اقدام به جمعآوری زبالهها و پاکسازی محیط زیست از پلاستیکهای برجایمانده از کوهنوردان نمودند.
از جمله اهداف این پویش، صیانت از یخچالهای طبیعی، گونههای گیاهی و جانوری، مقابله با تخریب محیط زیست و جلب مشارکتهای مردمی برای حفاظت از نخستین اثر طبیعی ملی ایران یعنی قله دماوند عنوان شده است.
گزارش از مهدی آذرهمایون