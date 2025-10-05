به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس سازمان ملی بهره وری گفت: برای نخستین بار با تشکیل نظام ملی بهره وری به صورت یکپارچه و سراسری همه دستگاه‌ها و واحد‌های اقتصادی سراسر کشور مکلفند با توجه به شاخص‌های تعیین شده در این نظام بهره وری را افزایش دهند.

محمد صالح اولیا گفت: بنا بر تکلیف برنامه هفتم برای طراحی نظام ملی بهره وری این نظام تشکیل و ابلاغ شد.

وی افزود: ارتقای بهره وری که پیوست نظام ملی بهره وری است مربوط به یک دستگاه نیست و مجموعه‌های بنگاه‌ها سازمان‌ها در دو بخش خصوصی و دولتی وظایف مختلفی دارند تا رشد بهره وری در کشور حاصل شود.