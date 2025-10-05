معاون اداره کل راه و شهرسازی استان یزد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه facility.udrc.ir ثبت‌نام کرده و از تسهیلات برای بازسازی ونوسازی املاک خود بهره‌مند شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیدمحمد باقری از برگزاری نشست ستاد بازآفرینی شهری در شهرستان بافق خبر داد و گفت: در این نشست، سیاست‌های تشویقی جدیدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی این شهرستان اعلام شد.

سیدمحمد باقری افزود: مقرر شد مشوق‌هایی که شهرداری بافق علاوه بر مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و شورای شهر در نظر گرفته، به‌گونه‌ای اجرا شود که شهروندان برای نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و تاریخی ترغیب شوند.

وی با اشاره به طرح‌های حمایتی افزود: موضوع تسهیلات نوسازی از دیگر محور‌های نشست بود و شهروندان می‌توانند با مراجعه به سامانه facility.udrc.ir ثبت‌نام کرده و از این تسهیلات برای بازسازی املاک خود بهره‌مند شوند.

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان یزد ادامه داد: طرح «کلید به کلید» نیز به‌عنوان یکی از راهکار‌های مؤثر در تسهیل تعریض معابر و تملک بافت‌های ناکارآمد مطرح شد؛ طرحی که به شهرداری‌ها امکان می‌دهد مسیر اجرای طرح‌های توسعه شهری را هموار کنند.

باقری تصریح کرد: تأمین قیر رایگان برای آسفالت معابر از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود که قرار است در سال آینده با ظرفیت بیشتری موضوع دنبال شود. همچنین تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهرداری‌ها در محلات هدف، با تأمین اعتبار از محل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در قالب کمک یا قرارداد اجرایی پیش خواهد رفت.

وی خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح‌ها، محلات هدف بازآفرینی به سطح مطلوبی از توانمندسازی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی خواهند رسید.

در ادامه این نشست، سیدعلی نوروززاده شهردار بافق نیز با اشاره به تعامل مثبت میان اداره کل راه و شهرسازی و دفتر بازآفرینی شهری استان یزد، گفت: در ماه‌های اخیر پروژه‌های ارزشمندی در زمینه ساماندهی بافت‌های هدف اجرا شده است.

وی افزود: توسعه و آسفالت معابر، ایجاد مراکز خدماتی، پارک‌ها و پارکینگ‌ها از جمله اقداماتی است که شرایط مطلوبی را برای ساکنان این مناطق فراهم کرده است.

نوروززاده تأکید کرد: استمرار فعالیت‌های بازآفرینی با مشارکت دستگاه‌های خدمات‌رسان و همکاری مردم، موجب خواهد شد بافت‌های هدف به مناطقی ایده‌آل با خدمات شهری مطلوب و باکیفیت تبدیل شوند.